Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur/Siershahn. Kontrollen Alkohol-und Drogen im Straßenverkehr

Montabaur/Siershahn (ots)

Die Polizeiinspektion Montabaur hat in der Nacht von Donnerstag, 7. September, auf Freitag, den 8. September wieder mehrere Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Auf der L 318 fiel bei Montabaur gegen 23.25 Uhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Ransbach-Baumbach auf, der unsicher in leichten Schlangenlinien sein Auto führte. Bei dem Versuch das Fahrzeug mit Anhaltesignalen anzuhalten, beschleunigte dieser kurz um sich der Kontrolle zu entziehen, hielt dann aber nach kurzer Fahrt selbständig in der Brackleystraße in Montabaur an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde das Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss festgestellt. Eine geringe Menge Marihunana wurde sichergestellt. Bei einer Kontrolle in Siershahn in der Bunzlauerstraße wurde zunächst gegen 00.35 Uhr eine 40-jährige Frau aus der VG Wirges mit ihrem PKW angehalten und es konnte bei einem Alkoholtest ein Wert von 1,17 Promille festgestellt werden. Gegen 01.35 Uhr konnte in der gleichen Kontrollstelle ein 18-jähriger Mann aus der VG Wirges festgestellt werden, der unter Drogeneinfluss seinen PKW führte. In allen drei Fällen war die Fahrt beendet, es wurden Blutproben durchgeführt und entsprechende Anzeigen vorgelegt.

