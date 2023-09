Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wilder Einsatz in Gemünden

Gemünden, Sonnenkanzel (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz der Westerburger Polizei kam es am 07.09.2023, gegen 17:30 Uhr. Ein hörbar verängstigter 11-Jähriger aus der VG Westerburg meldete über Notruf, dass er im Bereich der Sonnenkanzel in Gemünden zunächst gespielt habe. Dann erblickte er allerdings eine sich ihm nähernde Wildschweinrotte und flüchtete auf einen nahegelegenen Felsen. Der Junge erkannte, dass es sich um eine Bache mit ihren Frischlingen handelte. Nachdem er von diesen umzingelt wurde und den Felsen nicht mehr gefahrenfrei verlassen konnte, setzte er den Notruf ab. Er habe seine Eltern nicht angerufen und um Hilfe gebeten, da er diese nicht in Gefahr bringen wollte. Durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Westerburg konnte das Kind letztlich aus seiner misslichen Lage befreit und wohlbehalten an seine, sichtlich erleichtere Mutter übergeben werden. Bei dem Einsatz wurden weder Mensch noch Tier verletzt.

