LPI-GTH: Touchiert

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein Photovoltaikmodul geriet in der Hochheimer Straße in Westhausen in Brand. Hierbei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Schaden an der Gebäudesubstanz entstand nicht, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

