Polizei Dortmund

POL-DO: Unterschlagung am Geldautomaten - Polizei sucht mit Lichtbildern nach zwei tatverdächtigen Frauen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0722

Nach einer mutmaßlichen Unterschlagung von Bargeld in einer Sparkassenfiliale sucht die Polizei mit Lichtbildern zwei tatverdächtige Frauen.

Am 4. Januar 2023 wollte ein Dortmunder Bargeld an dem Automaten der Sparkasse in der Evinger Staße 194 abheben. Als das Geld zunächst nicht kam, ging er zu einem Schalter, um nachzufragen. In der Zwischenzeit wurden die Banknoten augenscheinlich von dem Automaten herausgegeben und von den tatverdächtigen Frauen unterschlagen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/111186

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell