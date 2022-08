Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch beim Bäcker

Dreißigacker (ots)

Dienstagmorgen kurz vor 05:00 Uhr erhielt die Meininger Polizei die Information über einen Einbruch in eine Bäckerfiliale in der Berkeser Straße in Dreißigacker. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Objekt, leerten die Registrierkasse und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Zudem durchsuchten sie einen Mitarbeiterraum. Nach ihrem Beutezug flüchteten sie unbemerkt. Die alarmierte Polizei kam vor Ort, nahm die Anzeige auf und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

