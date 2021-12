Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtsdeko gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf Weihnachtsdeko hatten es Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in Nordhausen abgesehen. Sie klauten in der Bahnhofstraße vor einem Geschäft einen Holzweihnachtsbaum und Batterien aus der Lichterkette. Hierbei beschädigten die Diebe einen zweiten Dekobaum, der mit dem Gestohlenen verschraubt war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell