Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, befuhren eine 50-jährige Frau in ihrem Citroen und ein 63-jähriger Mann in seinem Ford Kuga die Tonnaer Straße in Richtung Gräfentonna. Auf Höhe der Tankstelle bremste die Citroenfahrerin ihr Fahrzeug ab. Das übersah der dahinterfahrende Fordfahrer und fuhr auf den Citroen auf. Die 50-Jährige musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Der Citroen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

