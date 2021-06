Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210604-5: Angaben zu einem flüchtigen Autofahrer

Frechen (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades gab in seiner Vernehmung an, dass ein anderer Autofahrer an einem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am Samstag (22. Mai) befuhr ein 24-Jähriger um 21.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Landesstraße 277 in Fahrtrichtung Frechen. Als Sozia saß eine 19-Jährige auf der Sitzbank des Krades. Als ihn ein schwarzes Auto verkehrsgerecht mit genügend Abstand auf der Gegenspur überholte und zeitgleich ein weiterer Wagen entgegenkommend auf der Gegenspur auftauchte, zog der 24-Jährige beide Bremsen (Vorderrad- und Hinterradbremse) stark an, geriet ins Schleudern und kam mit seiner Beifahrerin zu Fall. Beide wurden in einem Rettungswagen versorgt.

In seiner Vernehmung gab der 24-Jährige nun an, dass sich der unfallbeteiligte Wagen des Überholers von der Unfallstelle entfernt hatte. Diese Fahrerin oder diesen Fahrer sucht das Verkehrskommissariat zur Rekonstruktion des Unfalles. Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell