POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, gegen 07.30 Uhr, kam es am Kreisverkehr der Elberger Straße Ecke Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Löningen befuhr den Radweg am Kreisverkehr und beabsichtigte die Elberger Straße zu überqueren. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen, die die Elberger Straße stadteinwärts befuhr, übersah den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 600 Euro geschätzt.

