Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewaltsam eingedrungen- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Im Ortsteil Stützerbach drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in eine Sportstätte in der Straße "Am Lauersberg" ein und entwendeten unter anderem Bargeld und einen Laptop. Das Beutegut im Wert von knapp 2.000 Euro wurde in der Zeit zwischen dem 03. September, 12.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr entwendet (Bezugsnummer: 0233123/2023). Werkzeuge aus einer Garage in der Oehrenstocker Straße im Wert von circa 1.500 Euro wurden im Zeitraum zwischen dem 04. September, 17.00 Uhr und gestern, 11.10 Uhr gestohlen. Die Garagentür wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aufgebrochen (Bezugsnummer: 0233046/2023). Gestern, zwischen 09.00 Uhr und 20.00 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße zu gelangen. Das Vorhaben misslang, es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte ist noch unklar (Bezugsnummer: 0233341/2023). Die Polizei sucht Zeugen zu den genannten Sachverhalten. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 und unter Angabe der jeweiligen Bezugsnummer entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell