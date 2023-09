Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall in August-Creutzburg-Straße

Gotha (ots)

Heute Nachmittag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der August-Creutzburg-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87 Jahre alter Fahrer eines Ford die Straße aus Richtung Eisenacher Straße. Er übersah offenbar eine 29-jährige Frau mit Kinderwagen, die über einen Fußgängerüberweg lief. Es kam zur Kollision mit der der Frau sowie dem Kinderwagen. Die 29-Jährige und der im Kinderwagen sitzende 2-Jährige wurden dabei schwer verletzt, sie mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 87-jährige blieb unverletzt. Derzeit kommt es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

