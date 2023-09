LPI-GTH: Sachschaden

Ilmenau (ots) - Im Ortsteil Stützerbach drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in eine Sportstätte in der Straße "Am Lauersberg" ein und entwendeten unter anderem Bargeld und einen Laptop. Das Beutegut im Wert von knapp 2.000 Euro wurde in der Zeit zwischen dem 03. September, 12.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr entwendet (Bezugsnummer: 0233123/2023). Werkzeuge aus einer Garage in der Oehrenstocker Straße im Wert ...

mehr