Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 16-Jähriger fährt Auto

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Abend des 30.05.2023 führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bad Salzdetfurther Polizei eine stationäre Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in 31162 Bad Salzdetfurth, nahe der dortigen Polizeidienststelle, durch.

In den Fokus der Polizisten geriet hierbei ein grüner Ford Focus. Am Steuer saß hierbei ein erst 16-jähriger Jugendlicher mit Wohnsitz in Bad Salzdetfurth. Für den jungen Mann endete die Fahrt somit an Ort und Stelle. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Auch der Halter des Pkw, ein 27-jähriger Bad Salzdetfurther, wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen, da er seinen Pkw dem Jugendlichen nicht zur Verfügung hätte stellen dürfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell