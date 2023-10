Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werkzeuge aus Scheune entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Homerstegge; Tatzeit: zwischen 05.10.23, 18.00 Uhr, und 06.10.23, 11.00 Uhr;

Vermutlich in der Nacht zum Freitag entwendeten noch unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Scheune mehrere Werkzeuge der Marken Makita und Stihl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell