POL-BOR: Borken - Einbruch in Bäckerei

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Elsenpass; Tatzeit: zwischen 02.10.23, 18.30 Uhr, und 07.10.23, 09.00 Uhr; In der zurückliegenden Woche drangen noch unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus am Elsenpass ein. Angaben zur möglichen Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

