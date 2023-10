Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw gestohlen und vermutlich Unfall verursacht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Sabstätte;

Tatzeit: 06.10.23, 14.45 Uhr;

Ein 58-jähriger Velener hat am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr einen weißen Fiat Doblo gestohlen und damit an noch unbekannter Stelle vermutlich einen Unfall verursacht.

Der Täter war am Freitag mit einem Bekannten zum Tierheim nach Ahaus gefahren, um dort einen Hund zu kaufen. Ein Mitarbeiter des Tierheims teilte den beiden Männern mit, dass die Öffnung in ca. 30 Minuten erfolgen würde. Der Mitarbeiter wollte mit dem Van des Tierheims losfahren und startete den Motor. Da er noch etwas vergessen hatte, ging er ins Tierheim und ließ den Fiat unverschlossen und mit laufendem Motor zurück.

Der 58-Jährige wurde darauf aufmerksam und fuhr mit dem Pkw davon. Dank der Angaben seines Bekannten, der nicht im Verdacht der Mittäterschaft steht und am Tatort auf den Geschädigten und die Polizei gewartet hatte, standen die Personalien des Täters schnell fest. Polizeibeamten kam der gestohlene Pkw auf der Stadtlohner Straße in Höhe des Pineweges entgegen. Der 58-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtet über die L572 in Richtung Stadtlohn. Dabei fuhr er teilweise so weit rechts, dass er fast den Grünstreifen berührte. Er führte gefährliche Überholmanöver aus und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe Wendfeld konnte der 58-Jährige schließlich angehalten und festgenommen werden. Er ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss.

Der gestohlene Van wies frische Unfallspuren (Kratzer) am vorderen rechten Radkasten auf. Hinweise zu dem Unfallort liegen noch nicht vor.

Gegen den 58-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem vermuteten Verkehrsunfall. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell