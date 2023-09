Rudolstadt (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag drangen bislang Unbekannte in ein Geschäft in der Rudolstädter Oststraße ein und flüchteten mit einer Simson. Zuvor verschafften der/ die Unbekannten sich gewaltsam durch Beschädigen der Schaufensterscheibe Zutritt in den KFZ-Markt. Anschließend entnahmen sie das Moped und flüchteten in unbekannte Richtung. Neben dem Sachschaden an der Schaufensterscheibe ...

mehr