Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Simson-Diebstahl gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag drangen bislang Unbekannte in ein Geschäft in der Rudolstädter Oststraße ein und flüchteten mit einer Simson.

Zuvor verschafften der/ die Unbekannten sich gewaltsam durch Beschädigen der Schaufensterscheibe Zutritt in den KFZ-Markt. Anschließend entnahmen sie das Moped und flüchteten in unbekannte Richtung. Neben dem Sachschaden an der Schaufensterscheibe entstand auch nicht unerheblicher Entwendungsschaden.

Zeugen, die zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr Verdächtiges in diesem Zusammenhang mitbekommen haben, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0238750 an die Saalfelder Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell