Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Zweifamilienhaus

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jan). Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 28.08.2023 bis 05.09.2023 Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Sudentenlandstraße in Algermissen. Dort versuchten sie mittels unbekanntem Werkzeug ein Fenster an der Rückseite des Zweifamilienhauses aufzuhebeln. Aus ungeklärten Gründen misslang dies, die Täter ließen von der Tat ab und konnten schließlich unerkannt entkommen. Zeugen, die Angaben zur Tat, zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

