Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Giesen

Hildesheim (ots)

Giesen - (ep) Am 04.09.2023, um 10:55 Uhr kommt es in der Rathausstraße, in Höhe der Hausnummer 16, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW und einem LKW. Es entsteht Sachschaden am verursachenden PKW. Trotz Nachschau konnten die anderen Beteiligten nicht mehr festgestellt werden. Gesucht wird ein LKW der zu dieser Zeit in Richtung Hasede gefahren ist und ein geparkter beschädigter PKW aus der Rathausstraße. Zeugen die Hinweise geben können oder Beteiligte werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell