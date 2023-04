PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gruppe schlägt auf Einzelnen ein +++ In Wohnung eingebrochen +++ Bushaltestelle von Duo verunstaltet +++ Pkw zerkratzt +++ Mercedes beim Ausparken beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gruppe schlägt auf Einzelnen ein, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Mittwoch, 19.04.2023, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend wurde ein Mann in Friedrichsdorf vor dem Büro ein Wettanbieters von drei bislang unbekannten Männern zusammengeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei in die Hugenottenstraße gerufen, da dort ein Mann nach einer Auseinandersetzung verletzt worden wäre. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 48 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Offenbach, der eine Kopfverletzung aufwies. Bei der Befragung des alkoholisierten Mannes, gab dieser an, er sei plötzlich beim Verlassen des Wettbüros von drei ihm unbekannten Männern scheinbar grundlos mit Fäusten geschlagen worden. Weitere Angaben konnte er nicht machen. Im Anschluss musste der 48-Jährige mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. In Wohnung eingebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Kirdorfer Straße, Mittwoch, 19.04.2023, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochabend haben Einbrecher in Bad Homburg-Kirdorf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses heimgesucht, wohl aber keine Gegenstände entwendet. Gegen 19.00 Uhr stellte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Kirdorfer Straße fest, dass in ihrer rund zweistündigen Abwesenheit in ihre Wohnung eingebrochen worden war. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwar gewaltsam Zutritt zur Wohnung, gelangten jedoch nicht an Diebesgut. An der aufgehebelten Wohnungstür entstand ein Schaden von knapp 300 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Bushaltestelle von Duo verunstaltet, Oberursel, Dornbachstraße, Mittwoch, 19.04.2023, 22:05 Uhr

(fh)Am Mittwochabend verunstalteten zwei Graffitisprayer eine Bushaltestelle in Oberursel. Gegen 22:05 Uhr beobachteten Zeugen zwei mit Sturmhauben maskierte Männer, die die Glasscheibe eines Bushaltestellenhäuschens in der Dornbachstraße mit blauen Graffiti beschmierten. Die verständigten Polizeistreifen konnten während der Fahndung die mittlerweile geflüchteten Täter nicht mehr antreffen. Der Sachschaden an der Bushaltestelle wird auf rund 500 Euro geschätzt. Neben der beschriebenen Maskierung soll einer der beiden eine grüne Jacke mit Camouflage-Muster getragen und einen Rucksack mit orangenen Streifen mitgeführt haben.

Die Polizeistation Oberursel erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0.

4. Pkw zerkratzt, Usingen, Am Riedborn,

Dienstag, 18.04.2023, 18:05 Uhr bis 20:20 Uhr

(he)Am vergangenen Dienstag beschädigten unbekannte Täter einen in Usingen abgestellten BMW und verursachten dadurch einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der schwarze 5er BMW war zwischen 18:05 Uhr und 20:20 Uhr in der Straße "Am Riedborn" auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios geparkt. Als die Fahrerin zu dem Pkw zurückkam, stellte sie Kratzer im Lack fest. Hinweise auf die oder den Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Usingen bittet unter der Rufnummer 06081/9208-0 um Hinweise.

5. Mercedes beim Ausparken beschädigt, Glashütten, Limburger Straße, Dienstag, 18.04.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 19.04.2023, 09:05 Uhr

(he) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in Glashütten zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. In diesem Zeitraum stand ein grauer Mercedes in der Limburger Straße in Höhe der Hausnummer 49 geparkt. Mutmaßlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere, rechte Fahrzeugecke und beschädigte die Heckstoßstange sowie die Seitenverkleidung. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Die Polizei in Königstein bittet unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise.

