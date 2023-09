Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter entwenden Kupferkabel am Bahnhof Barnten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Barnten - (jan) Bislang unbekannte Täter entwendeten in einem nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum ca. 200 Meter Kupferkabel am Bahnhof Barnten. Das bereits verlegte Kabel an den Bahngleisen wurde mittels unbekanntem Werkzeug durchtrennt und anschließend abtransportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat, zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell