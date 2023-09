POL-HI: Mann löst Polizeieinsatz in Sarstedt aus

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: Am 03.09.23, zwischen 08:30 Uhr bis 09:20 Uhr ereignet sich auf dem Parkplatzgelände am REWE-Markt in der Bodenburger Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des offensichtlichen Verursachers. Eine Frau hat ihren blauen VW Polo in einer Parkbucht gegenüber des alten Getränkemarktes abgestellt und ist in den ...

mehr