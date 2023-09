Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Bad Salzdetfurth, Bodenburger Straße

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am 03.09.23, zwischen 08:30 Uhr bis 09:20 Uhr ereignet sich auf dem Parkplatzgelände am REWE-Markt in der Bodenburger Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des offensichtlichen Verursachers. Eine Frau hat ihren blauen VW Polo in einer Parkbucht gegenüber des alten Getränkemarktes abgestellt und ist in den Einkaufmarkt gegangen. Als sie zu ihrem Kraftfahrzeug zurückkehrt, stellt sie fest, dass sie eine Delle auf der hinteren rechten Seite unterhalb des hinteren Beifahrerfensters hat. Die Delle weist einen Durchmesser von ca. 4 cm in eine Höhenbereich um 95cm auf. Ein Verursacher hat sich ihr nicht zu erkennen gegeben, sodass ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gegeben ist. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200.-EUR geschätzt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Straftat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

