Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seniorin auf Parkplatz bestohlen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Eine 84-jährige Sarstedtrin wurde am 02.09.23, gg. 14.45 Uhr Opfer eines Diebstahls auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelhändlers am Moorberg. Nach dem Einkaufen ging sie mit ihrem Einkaufswagen zu ihrem Fahrzeug und lud ihr Einkaufsgut in ihr Fahrzeug. Hierbei wurde sie von einem Mann angesprochen. Dieser hielt ihr ein Smartphone vor das Gesicht, auf dem ein Foto einer Klinik zu sehen war und fragte nach dem Weg. Zeitgleich näherte sich eine weitere Person von der Seite und nestelte an ihrer Einkaufstasche. Hierauf habe sie beide Männer zurechtgewiesen, die jedoch von ihr nicht abließen und weiter nach dem Weg in die Klinik fragten. Kurz darauf schaffte die Dame es in ihr Auto. Zu Hause bemerkte sie, dass aus ihrer Einkaufstasche die Geldbörse gestohlen worden war. Die beiden Personen werden von der Geschädigten als südländisch beschrieben, die im gebrochenen Deutsch sprachen. Einer der beiden soll ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein. Dazu sei er korpulent, trug einen 7-Tage-Bart und ein weißes Hemd. Die zweite Person sei dagegen schlank gewesen und trug eine dunkle Mütze und dunkle Oberbekleidung. Zeugen, die die Personen gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

