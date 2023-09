POL-HI: Versammlungsrechtliche Aktionen im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / DIEKHOLZEN (erb). Am Nachmittag des 01.09.2023 zeigte eine 64-jährige Geschädigte einen Einbruchdiebstahl an ihrem Pkw bei der Polizei Bad Salzdetfurth an. Nach aktuellen Erkenntnissen parkte die Bad Salzdetfurtherin ihren schwarzen Dacia Duster einige Stunden zuvor, gegen 10:30 Uhr, in der Hauptstraße in 31199 Diekholzen/Söhre. Als sie gegen 11:30 Uhr zum Auto zurückkam, stellte ...

mehr