Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Aufbruch in Söhre - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / DIEKHOLZEN (erb). Am Nachmittag des 01.09.2023 zeigte eine 64-jährige Geschädigte einen Einbruchdiebstahl an ihrem Pkw bei der Polizei Bad Salzdetfurth an.

Nach aktuellen Erkenntnissen parkte die Bad Salzdetfurtherin ihren schwarzen Dacia Duster einige Stunden zuvor, gegen 10:30 Uhr, in der Hauptstraße in 31199 Diekholzen/Söhre. Als sie gegen 11:30 Uhr zum Auto zurückkam, stellte sie fest, dass eine Fahrzeugtür aufgebrochen und Bargeld aus ihrer Geldbörse entwendet worden war.

Durch die Polizei Bad Salzdetfurth sind die Ermittlungen zu hiesiger Sache aufgenommen und vorliegende Spuren gesichert worden. Die weitere Bearbeitung des Falls übernehmen die örtlich zuständigen Ermittler der Polizei Hildesheim. Personen, die Angaben zur Sache tätigen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 051219390 zu melden.

Die Polizei rät, Wertsachen nicht sichtbar im Fahrzeuginneren zurückzulassen. So bietet man Tätern keine Tatgelegenheiten und verhindert, selbst Opfer einer Straftat zu werden. Der hier entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 900 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell