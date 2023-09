Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wasserschaden in Hildesheimer Krankenhaus - Polizei leitet Ermittlungen ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es am frühen Donnerstagabend, 31.08.2023, zu einem Wasserschaden in einem Hildesheimer Krankenhaus kam, ermittelt die Polizei wegen des Anfangsverdachts auf Sachbeschädigung.

Gegen 18:15 Uhr ging eine Meldung des Krankenhauses auf der Wache in der Schützenwiese ein, wonach der Bereich der Notaufnahme unter Wasser gesetzt worden sei. Als eine Streifenbesatzung kurz darauf am Einsatzort eintraf, waren diverse Kräfte der Feuerwehr bereits dabei, Wasser aus den Gängen im Erdgeschoss zu beseitigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte offenbar eine Manipulation an der Sprinkleranlage in einem Behinderten-WC zum Auslösen der Anlage und in der Folge zu einer Überschwemmung der Toilette und der angrenzenden Gänge. Der Behandlungs- bzw. Wartebereich der Notaufnahme war nach vorliegenden Informationen nicht direkt betroffen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort, ergab sich ein Verdacht gegen eine 28-jährige Frau als mögliche Verursacherin des Wasserschadens. Diese befand sich als Patientin in der Notaufnahme und hat sich bislang nicht dazu eingelassen.

Genaue Informationen zum Schadensausmaß bzw. zur Schadenshöhe liegen der Polizei noch nicht vor.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Mögliche Hinweise und Beobachtungen von Zeugen werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell