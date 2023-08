Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(ahr) Am 31.08.2023 ist es zwischen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr in Elze in der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines schwarzen Ford C-Max und entfernte sich anschließend ohne die Angabe seiner Personalien vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

