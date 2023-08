Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Korrektur zur Meldung - Gestohlenes Fahrrad gefunden, Tatverdächtigen ermittelt

Hildesheim (ots)

In der Pressemeldung von 11:40 Uhr befindet sich leider ein Fehler.

Das entwendete Fahrrad wurde NICHT in Himmelsthür, sondern in einem Haus in der Hannoverschen Straße gefunden.

Wir bitten darum, diesen Fehler zu entschuldigen.

