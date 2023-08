Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in die Räumlichkeiten eines Segelvereins

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Giebelstiegstraße (Sti). In der Nacht von dem 29.08.23 auf den 30.08.23 ist es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Segelvereins in der Giebelstiegstraße gekommen. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und dort mehrere Schränke aufgebrochen. Weiterhin wurden zwei Motoren von den dortigen Booten entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichtes der beiden Motoren ist davon auszugehen, dass der oder die Täter ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell