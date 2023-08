Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Fotostudio

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagnachmittag, 27.08.2023, 13:00 Uhr und Dienstagvormittag, 29.08.2023, 09:30 Uhr in ein Fotostudio in der Andreasstraße ein und entwendeten Fotozubehör. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge öffneten die Eindringlinge ein Fenster gewaltsam, um in die betroffenen Räumlichkeiten zu gelangen. Auf der Suche nach Diebesgut wurden diese durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter das Studio unter Mitnahme von Fotozubehör, wobei eine genaue Schadensaufstellung noch aussteht.

Beobachtungen und Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell