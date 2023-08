Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtiger zu Sachbeschädigungen an diversen Fahrzeugen nach Zeugenhinweis gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 60-jähriger Mann aus Stadtoldendorf, der momentan in Hildesheim wohnhaft ist, steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht mehrere geparkte Autos in der Hildesheimer Innenstadt beschädigt zu haben. Dank eines Anwohnerhinweises wurde er kurz darauf von der Polizei angetroffen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ging gegen 04:00 Uhr ein Zeugenhinweis bei der Polizei ein, wonach der Tatverdächtige in der Goschenstraße Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigten sollte. Nur wenige Minuten später wurde der 60-Jährige von Einsatzkräften gestellt.

Die Beamten registrierten in der Folge 14 betroffene Pkw. Davon 13 in der Goschenstraße und ein Auto in der Wörthstraße. In den allermeisten Fällen handelte es sich um beschädigte Außenspiegel.

Gegen den 60-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell