Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand einer Garage in Frellstedt

Helmstedt (ots)

Am Samstagmittag wurde der Polizei Helmstedt der Brand einer Garage an einem Wohnhaus in Frellstedt mitgeteilt. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 12.30 Uhr einen Feuerschein und Rauchentwicklung in der hauseigenen Garage nachdem kurz vorher der Strom ausgefallen war. Durch die schnell am Brandort eintreffende FFW Frellstedt/Süpplingen und Süpplingenburg konnte eine größere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Trotzdem musste ein Gebäudeschaden an der Garage festgestellt werden. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Ob eine am Haus installierte Photovoltaikanlage eine Rolle bei der Brandursache gespielt hat, wird u.a Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Dazu wurde die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt hinzugezogen.

