POL-HI: Nachtragsmeldung zum Brand einer Kapelle - Ursache des Feuers ermittelt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 19-jähriger Mann aus Hildesheim soll am Montagabend (28.08.2023), gegen 20:15 Uhr, in der Osterstraße mit einem Schlagstock attackiert worden sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht mögliche Zeugen des Vorfalls. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Geschädigte an der Ecke Osterstraße / Marktstraße drei etwa gleichaltrigen Männern ...

