Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Bauwagen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Boksberg (Sti). In dem Zeitraum vom 29.08.23 bis zum 30.08.23 ist der Bauwagen auf dem Grundstück des Waldkindergartens im Boksbergwäldchen erneut beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter hat vier Flügeltüren des Bauwagens aufgehebelt und das darin befindliche Kinderspielzeug entwendet. Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell