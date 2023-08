Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dank moderner Technik: Gestohlenes Fahrrad gefunden, Tatverdächtigen ermittelt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochnachmittag wurde einem Mann in der Marktstraße in Hildesheim das Elektro-Fahrrad gestohlen. Er erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Mithilfe einer Ortungs-App konnte anschließend nicht nur sein Fahrrad gefunden, sondern auch der mutmaßliche Dieb ermittelt werden.

Der 65-jährige Geschädigte aus Hildesheim erschien gestern gegen 14:25 Uhr in der Innenstadtwache, nachdem er kurz zuvor den Diebstahl seines Pedelecs festgestellt hatte. Auf seinem Mobiltelefon hat der Mann eine App installiert, die ihm ermöglicht, auf den Standort seines Fahrrades zuzugreifen. Demnach befand sich dieses im Bereich eines Mehrfamilienhauses in Himmelsthür. Zusammen mit dem Geschädigten machten sich eine Beamtin und ein Beamter umgehend auf den Weg zur der angezeigten Adresse. Befragungen vor Ort führten sodann zu einem 33-jährigen Bewohner, welcher kurz zuvor mit einem Fahrrad nachhause gekommen sein sollte. Im Hausflur vor der Wohnung des Mannes stießen die Beamten anschließend auf das gestohlene Pedelec.

Der Tatverdächtige äußerte sich nicht zu dem Vorwurf. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls gegen ihn.

Der Geschädigte hat sein Fahrrad zurückerhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell