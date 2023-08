POL-WES: Moers- Versuchter Raub eines Mobiltelefons - Zeugen gesucht

Kreis Wesel (ots) - Der Sommer ist da und macht sich nicht nur mit steigenden Temperaturen bemerkbar. Auf Social Media präsentieren sich Kinder und Jugendliche mit leichter Bekleidung in Bademode vom Strand oder Pool. Doch was geschieht, wenn die Bilder in falsche Hände geraten? Das Recht am eigenen Bild bleibt bestehen und kann zur Not auch eingeklagt werden. ...

mehr