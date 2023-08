POL-HI: Zigarettenautomat aufgesägt; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - In der Pressemeldung von 11:40 Uhr befindet sich leider ein Fehler. Das entwendete Fahrrad wurde NICHT in Himmelsthür, sondern in einem Haus in der Hannoverschen Straße gefunden. Wir bitten darum, diesen Fehler zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

