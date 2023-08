Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Bad Säckingen: B 34 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt - zwei Verletzte - Sperrung dauert an - Zeugensuche!

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein in Richtung Bad Säckingen fahrender 75 Jahre alter Audi-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links geraten und mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal kollidiert. In der Folge wurde der Audi abgewiesen, schleuderte nochmals auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem hinter dem Lkw fahrenden Citroen zusammen. Der Audi-Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Er und der 79 Jahre alten Citroen-Fahrer kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht, dürfte aber unversehrt geblieben sein. Die drei Fahrer befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Bergung des Sattelzugs läuft derzeit. Die Streckensperrung dauert noch an. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 35000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

Erstmeldung:

Nach der Kollision zwischen einem Sattelzug und zwei Pkws am Freitag, 18.08.2023, kurz vor 13:00 Uhr, ist die B 34 zwischen Bad Säckingen und Wallbach gesperrt. Ein Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Rettungsmaßnahmen dauern an. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Dauer der Sperrung ist derzeit nicht absehbar. Es muss mit einem längeren Zeitraum gerechnet werden. Es wird nachberichtet.

