Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 11:40 Uhr, ist in Weil am Rhein bei einem Verkehrsunfall ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer war von der Basler Straße nach links auf ein Grundstück abgebogen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden 125er-Motorrad. Der 44-jährige Motorradfahrer stürzte über die Motorhaube des Autos auf die Straße. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er kam in eine Schweizer Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 8000 Euro belaufen.

