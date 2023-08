Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Roller fährt vor Kreisverkehr auf Auto auf - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Mit seinen VW Golf befuhr am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 14.10 Uhr, ein 21 Jahre alter Mann die Freiburger Straße von Haltingen in Richtung Binzen. Bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr hielt er an, da ein Radfahrer die Fahrbahn queren wollte. Der nachfolgende Roller-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Der 54 Jahre alte Roller-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Golf entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, am Roller rund 1000 Euro.

