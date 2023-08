Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Wespennest vor Mehrfamilienhaus angezündet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann zündete in der Nacht auf Freitag, 18.08.2023, gegen 02.20 Uhr, einen kleinen Blumentopf mit einem Wespennest auf der südlichen Wiese vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hörnle" an. Dabei wurden viele Wespen getötet. Eine konkrete Gefahr für das Mehrfamilienhaus bestand nicht. Laut Zeugen soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Dieser hatte, vermutlich zum Schutz vor den Wespen, eine Tüte über dem Kopf. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.

