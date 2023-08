POL-FR: Maulburg: Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Nach einem mutmaßlichen versuchten Einbruch in der Nacht auf Donnerstag, 17.08.2023, in Weil am Rhein ist der Tatverdächtige mit einem gestohlenem Pedelec vom Tatort geflüchtet. Gegen 02:00 Uhr war ein Unbekannter auf dem Glasdach eines Wohnhauses in der Stüdlestraße entdeckt worden. ...

