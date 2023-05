Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsverstöße im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Am Pfingstwochende stellte die Polizei Hemmoor diverse Verstöße im Verkehrsbereich fest.

Bei dem gravierensten wurde am Freitag (26.05.2023) gegen 21:45 Uhr ein 21-jähriger Fahrer eines Motorrollers durch die Beamten beobachtet, als dieser ohne Helm auf der Otto-Peschel-Straße unterwegs war. Um den Fahrer anzuhalten wurde ihm ein Anhaltesignal durch die Beamten gegeben. Dieses Signal ignorierte der Fahrer nicht nur, er versuchte auch sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Über verschiedene Straße im Innenstadtbereich wurde das Krad verfolgt und schließlich vom Fahrer im Keramikweg abgestellt. Hier setzte der junge Mann die Flucht zu Fuß fort. Die Beamten konnte ihm jedoch folgen und stellen, als er versuchte ein Gartentor zu überwinden. Bei der anschließenden Festnahme wurde die beiden Beamten leicht verletzt, konnten den Fahrer aber letztlich zur Wache in Hemmoor verbringen, wo ihm wegen seines erheblichen Alkoholkonsums - ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille - eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein besitzt der 21-jährige Hemmoorer nicht. Gegen den Mann ermittelt die Polizei jetzt unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Samstag gegen 08:20 Uhr stellte die Polizei einen Rollerfahrer fest, dessen Versicherungsschutz offenkundig erloschen war. An dem Elektroroller des 18-jährigen Hemmoorers waren noch die grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 befestigt. Eine neue Versicherung war noch nicht abgeschlossen worden, so dass jetzt wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt gegen den jungen Fahrer ermittelt wird.

Ebenfalls am Samstag gegen 13:50 Uhr stoppten Beamte der Polizei Hemmoor den Fahrer eines VW aus Stadland in der Bahnhofstraße in der Wingst. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Durch einen Vortest wurde der Verdacht der Beamten erhärtet. Gegen den 26-jährigen aus der Wesermarsch wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Montag (29.05.2023) geriet der 15-jährige Fahrer eines Motorrollers in der Großen Straße in Lamstedt ins Visier der Polizei Hemmoor. Er war schon Bewohner des Orts wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Als die Beamten versuchten, den Fahrer zu stoppen versuchte dieser zu fliehen. Dabei wurde von dem Rollerfahrer Geschwindigkeiten deutlich über 80 km/h erreicht. Nachdem sich der Fahrer kurz dem Sichtkontakt entziehen konnte fuhr er in ein Gebüsch in der Moorstraße und kam dort zu Fall, ohne sich zu verletzten. Die Beamten kontrollieren daraufhin den Rollerfahrer und stellen fest, dass der 15-jährige Fahrer aus der SG Börde-Lamstedt nicht im Besitz eines Führerscheines war und er den Roller manipuliert hatet. Jetzt wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt gegen den Jugendlichen ermittelt, der nach der Kontrolle an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

