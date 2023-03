POL-PDLD: A65/AS NW-Süd - 30.000 Euro Sachschaden nach Handynutzung

Polizeidirektion Landau

Weil ein 32 Jahre alter Autofahrer gestern Abend (15.03.2023, 19 Uhr) durch die Handynutzung abgelenkt war, fuhr er auf der A65 bei der AS NW-Süd (Fahrtrichtung KA) mit 140 km/h auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch die Kollision kam das Fahrzeug der 49 Jahre alten Autofahrerin ins Schleudern und überschlug sich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Infolge des Verkehrsunfalls musste ein 78 -jähriger Autofahrer den Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei das auf der linken Fahrbahn fahrende Fahrzeug einer 57 Jahre alten Autofahrerin. Hierbei wurden beide Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 30.000 Euro. Wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Fahrbahnreinigung wurde die A 65 in Fahrtrichtung voll gesperrt. Bis 21 Uhr kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Unaufmerksamkeit und Ablenkung wegen der Handynutzung sind aktuell die häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Am Steuer können bereits kurze Momente der Ablenkung lebensgefährlich sein. Deshalb: Hände weg vom Handy während der Fahrt!

