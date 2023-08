Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall - Auffahrender mutmaßlich alkoholisiert und renitent

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der B 317 an der Kreuzung Wiesentalstraße/Grüttweg zu einem Auffahrunfall. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro an den beiden beteiligten Autos. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 30-jährigen Beteiligten, der aufgefahren war, Alkoholbeeinflussung erkannt. Ein Alcomatentest ergab rund 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dagegen setzte sich der Autofahrer zur Wehr, so dass die Maßnahme unter Zwang durchgesetzt werden musste. Verletzt wurde niemand. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte. Da der Autofahrer sich nicht beruhigte und auch eine Angehörige die Aufnahme verweigerte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell