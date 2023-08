Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Oberried: Einbrüche in zwei Hotels - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch, 16.08.2023, gewaltsam Zutritt zu zwei Hotels im Bereich Todtnau und Oberried.

Durch eine Seitentüre gelangten Unbekannte bei einem Hotel auf der Passhöhe am Notschreipass in die Gaststätte. Anschließend gingen die Täter in die erste Etage und durchwühlten dort das Büro. Mindestens zwei Spendendosen wurden geöffnet und das Bargeld entnommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 01.20 Uhr und 01.40 Uhr. In der gleichen Nacht brachen Unbekannte in ein Hotel in Oberried-Hofsgrund ein. Hier wurde eine Türe zum Büro aufgehebelt und so in das Gebäude eingedrungen. Aus dem Büro wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Türen und Schlössern ist noch unbekannt.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum auf der Passhöhe und in Hofsgrund gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeit nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Nummer 07622/666980 die Hinweise entgegen.

md/ma

