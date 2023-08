Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Hausen: Verkehrsunfall beim Überholen - drei Schwerverletzte - großer Rettungseinsatz - hier: Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen! Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, zu melden.

Ursprüngliche Meldung:

Auf der B 317 in Höhe Hausen im Wiesental kam es am Mittwoch, 16.08.2023, gegen 14:00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen eingeklemmt und schwer verletzt wurden. Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer hatte in Fahrtrichtung Hausen überholt, obwohl Gegenverkehr kam. Der Peugeot kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel. In der Folge wurde der Opel noch gegen eine Leitplanke geschleudert. Ein hinter dem Opel fahrender 46 Jahre alter BMW-Fahrer konnte eine Kollision gerade noch verhindern. Der Peugeot-Fahrer, der 84 Jahre alte Opel-Fahrer und dessen 89-jährige Beifahrerin wurden in ihren schwer beschädigten Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei wurden schwer verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Der Führerschein des Peugeot-Fahrers wurde beschlagnahmt. Am Peugeot und am Opel entstanden Totalschäden. Der BMW wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt wie auch die Leitplanke. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 35000 Euro. Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit insgesamt 15 Einsatzkräften sowie zwei Rettungshubschraubern, die Feuerwehren aus Zell und Schopfheim mit rund 40 Einsatzkräften und die Polizei mit vier Streifenwagenbesatzungen. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. Die Bundesstraße war komplett gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

