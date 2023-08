Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit drei beschädigten Fahrzeugen

Gebhardshain (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte gegen 01:15 Uhr ein erheblich alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Steinebacher Straße in Gebhardshain. Aufgrund seiner alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit prallte der Fahrzeugführer mit seinem PKW in zwei geparkte Fahrzeuge; zwei Fußgänger mussten eine Böschung herunterspringen, um nicht vom PKW des 30jährigen Unfallverursachers aus dem Westerwaldkreis erfasst zu werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Nach einer Blutprobenentnahme sowie Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Verantwortliche aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell